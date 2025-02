Em busca da vaga antecipada, Juventude enfrenta o São José no último jogo da primeira fase no Jaconi

Emprestado pelo Flamengo, Petterson tem três jogos pelo Juventude neste começo de Gauchão; Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O torcedor alviverde verá o Juventude em campo pela última vez na primeira fase do Gauchão, no Estádio Alfredo Jaconi, neste domingo (9), às 19h, quando a equipe enfrenta o São José.

O Verdão vem embalado com vitórias seguidas diante de Guarany, Caxias e Grêmio. O objetivo é conquistar mais três pontos diante de um adversário que ainda não sabe o que é vencer na competição. O São José empatou três compromissos e perdeu outros dois.

A torcida alviverde irá ao estádio já sabendo se o time pode garantir a classificação antecipada à semifinal da competição faltando duas rodadas ainda para o fim da primeira fase. O time de Fábio Matias pode garantir a vaga matematicamente, mas dependerá de uma ajudinha do rival. O Caxias encara o São Luiz, neste sábado, no Centenário. Se o time de Ijuí não vencer, o Juventude garante o primeiro lugar com um resultado positivo sobre o Zeca.

Titular diante do Grêmio, o atacante Petterson afirmou que o Juventude pode sim pensar em algo mais no Gauchão além da vaga à próxima fase. O título é o grande sonho alviverde.

— A gente vai trabalhar bastante para se classificar em primeiro, esse é o nosso desejo, vamos trabalhar bastante para conseguir isso. Estamos trabalhando para alcançar o topo, então vamos continuar para se classificar em primeiro no Gauchão — afirmou o atacante de poucas palavras.

Nas duas últimas rodadas da primeira fase, o Juventude pegará a estrada. Na excursão pelo interior, o Papo terá pela frente o Avenida e depois a equipe do Pelotas. As duas equipes brigam atualmente pela parte de baixo na classificação geral do Gauchão.