Em Bagé, Caxias encaminha equipe para enfrentar o Guarany

Treino ocorreu no gramado do Estádio Pedra Moura, em Bagé.

Sob forte calor e chuva em Bagé, o grupo de jogadores do Caxias finalizou a preparação para encarar o Guarany pela sétima rodada do Gauchão. A atividade ocorreu na tarde desta terça-feira (11), no Estádio Pedra Moura, do Grêmio Bagé.