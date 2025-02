Em Bagé, Caxias busca classificação antecipada para as semifinais do Gauchão

Dos cinco jogos em que atuou em 2025, Cuiabá foi titular em quatro. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias pode alcançar o primeiro dos três objetivos de 2025 nesta quarta-feira (12), em Bagé. A equipe grená entra em campo diante do Guarany, a partir das 19h, podendo garantir antecipadamente uma das vagas às semifinais do Gauchão, até mesmo com um empate.

Com 12 pontos, a equipe de Luizinho Vieira ocupa o segundo lugar do Grupo B. Se empatar e o Ypiranga (com nove pontos) não vencer o Brasil-Pel, em Pelotas, o Grená voltará para Caxias do Sul classificado.

No início do ano, o clube alinhou três principais alvos para a equipe mirar dentro de campo: chegar às semifinais do Estadual, avançar até a terceira fase da Copa do Brasil e conquistar o acesso à Série B do Brasileiro.

E para voltar de Bagé garantido entre os quatro melhores do Gauchão, o Caxias aposta na boa fase de um meio-campista que há três anos faz do Estádio Centenário sua segunda casa: o volante Pedro Cuiabá.

Foi dos pés do atleta de 22 anos que saiu o gol da vitória sobre o São Luiz, na rodada anterior. Momento mais do que especial para o camisa 27, que beijou o escudo que fica atrás de um dos gols no Estádio Centenário.

— Meu primeiro gol pelo Caxias, meu primeiro gol como profissional. Eu vinha buscando muito isso. E beijei ali o escudo em forma de gratidão. Sou um cara que sou muito grato ao Caxias por tudo. São três anos aqui, já vivi muitas coisas e quis homenagear o clube com aquele gesto — revelou Cuiabá.

Cuiabá homenageia clube após marcar gol diante do São Luiz. Porthus Junior / Agencia RBS

O jogador completou 43 jogos com a camisa grená no sábado (8). Mas o que Cuiabá busca é uma sequência, uma vez que nas 25 partidas em que atuou em 2024, apenas 10 foram como titular.

— Esse é o ano em que eu estou tendo mais minutagem, mais sequência. Então, isso pra mim é muito bom, é o que sempre busco. E espero que eu continue desempenhando bem dentro de campo.

Diante do Guarany, o volante sabe que a tarefa não será nada fácil, uma vez que os rivais, com oito pontos, ainda sonham com a classificação.

— Ano passado jogamos em Bagé também. É muito difícil jogar na casa deles. Vai ser guerra, briga o tempo todo. E a gente espera fazer um grande jogo pra voltarmos classificados — apontou o volante, que ainda comentou o momento do time, criticado pelo torcedor mesmo após a vitória sobre o São Luiz:

— Sobre as vaias da torcida, acho que a gente entende um pouco eles. Tínhamos dois jogadores a mais e não conseguimos desempenhar um bom futebol, vistoso, né? Mas eu acho que o mais importante foi a gente vencer e estar perto do nosso objetivo, que é classificar.

Marca histórica

O Caxias não perde para o Guarany-Ba há quase 54 anos*, quando ainda era Flamengo. A última vitória da equipe de Bagé, ocorreu em abril de 1971 por 1 a 0, no Estrela D'Alva, pelo Campeonato Gaúcho.

Ao todo, o Grená defende uma invencibilidade de 15 jogos diante do time de Bagé, com nove vitórias e seis empates.

— Se aparecer a oportunidade de beliscarmos o primeiro lugar, com certeza vamos tentar. Mas a gente pensa primeiro em classificar — finalizou Cuiabá.