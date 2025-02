"É um orgulho ter um jogador vindo da base fazer o jogo que fez", diz presidente do Juventude após o clássico Ca-Ju

Jogadores e torcedores comemoraram muito o fim do jejum de 22 anos sem vencer no Centenário pelo Gauchão

A vitória do Juventude gerou uma grande euforia dos atletas, comissão técnica, dirigentes e torcida após o apito final de Jean Pierre Lima. Ainda no gramado do Estádio Centenário, o presidente Fábio Pizzamiglio avaliou a importância do 2 a 0 construído diante do Caxias.