Dourados-MS x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Jogo será na quarta-feira (26) na cidade de Dourados. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias entra em campo na quarta-feira (26) contra o Dourados-MS. A partida começa às 16h, horário de Brasília, 15h horário local, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Para o compromisso, o Caxias joga por uma vitória por qualquer placar para chegar à segunda fase do torneio nacional organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em caso de empate, o jogo irá para os pênaltis, pois não há mais a vantagem do empate ao visitante.

Prováveis escalações

DOURADOS

Felipe; Léo Júnior, Roger, João Mariano e Carlinhos; Abuda, Adson e Diego Rosa; Flaviano, Júnior Prego e Bahia. Técnico: Ito Roque

CAXIAS

Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn (Marcelo); Pedro Cuiabá (Mantuan), Vini Guedes e Tomas Bastos; Calyson, Nicholas (Gabriel Lima) e Richard (Welder). Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem para Dourados x Caxias

Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro será Everton Moreira Prates.

Onde assistir a Dourados x Caxias

Não haverá transmissão em imagens do jogo em nenhuma plataforma online ou canal fechado.

Como chegam

O Caxias é semifinalista do Gauchão. O time vem de uma derrota para o Inter pelo placar de 2 a 0. O jogo foi realizado no último domingo, no Estádio Centenário.

Para o compromisso da Copa do Brasil, o técnico Luizinho Vieira contará com a volta do volante Pedro Cuiabá, que ficou de fora do último jogo pelo Estadual por suspensão. O treinador também deve contar com o atacante Welder, recuperado de lesão na coxa. A dúvida é se ele começa a partida ou inicia no banco.