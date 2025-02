Dois desfalques, mudanças no time e os três jogadores que podem reforçar o Caxias diante do Avenida

Zagueiro Alisson pode ser uma das novidades diante do Avenida. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Ca-Ju 289 já é passado no Estádio Centenário. Perdedor do clássico, o Caxias tenta reunir forças para seguir em frente e focar na partida contra o Avenida, na quarta-feira (5), às 19h, em Santa Cruz do Sul.

Mas os reflexos do duelo do fim de semana ainda são sentidos na equipe de Luizinho Vieira. Dois jogadores estão suspensos. O zagueiro Douglas recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Vini Guedes foi expulso diante do Juventude ainda no primeiro tempo. Chance para Alisson e Lorran reassumirem a titularidade. Paulinho é outra opção para o meio-campo.

Já o atacante Iago sentiu dores no posterior da coxa e passou por exames para saber a gravidade da lesão. Se for confirmada a sua ausência, Gabriel Lima seria a única peça de ataque à disposição, evidenciando o problema da falta de opções para Luizinho mexer no time, bem como foi na derrota para o Juventude.

O zagueiro Alan permanece na fisioterapia após um choque no joelho. Já os volantes Mantuan e Wendell não tem previsão de retorno aos treinos.

— A gente montou um grupo, onde temos peças de reposição, e que repõem com uma qualidade boa, mas tivemos a infelicidade de ter as lesões que aconteceram — avaliou o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti.

Retornos incertos

Por outro lado, o treinador grená aguarda pelo retorno de atletas importantes que estão em fase final de recuperação. O meia Tomas Bastos, o atacante Calyson e o centroavante Welder participaram apenas de parte do treinamento desta segunda-feira (3) e ainda não estão garantidos entre os relacionados para o confronto com o Avenida.

Uma provável escalação grená teria: Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran (Paulinho), Pedro Cuiabá e Nicholas; Gabriel Lima (Tomas Bastos); Richard e Gustavo Nescau (Welder).

Com seis pontos após quatro rodadas, o Grená ainda está na zona de classificação às semifinais. O time ocupa o segundo lugar do Grupo B, com quatro pontos a menos do que o líder Inter e um a mais do que o Ypiranga.

— O que vale para nós chegarmos na semifinal é o próximo jogo, e depois vamos pensar no outro. Com o Avenida, nós temos que nos concentrar e trabalhar para que nesse jogo a gente consiga essa vitória — destacou Setti.