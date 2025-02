Do que o Juventude precisa para ser a melhor campanha e quais os possíveis adversários na semifinal do Gauchão

Pela classificação atual, Juventude enfrentaria o Grêmio na fase semifinal. Porthus Junior / Agencia RBS

A última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho terá muitas definições. Para o Juventude, já classificado, o objetivo é ser líder geral da competição. O Verdão visita o Pelotas, no sábado (15), às 16h30min, no estádio Boca do Lobo, e fica de olho no Inter diante do Monsoon.

Atualmente, o Juventude está na segunda colocação geral com 16 pontos, um a menos do que o Inter. O Grêmio aparece em terceiro com 14. Os três ainda têm chances de ser líder e terminar como a melhor campanha para garantir o segundo jogo da semifinal na sua casa. Além disso, o primeiro melhor colocado geral enfrenta o melhor segundo.

Para o Juventude terminar como líder, precisa vencer o jogo contra o Pelotas e torcer para o Inter no máximo empatar com o Monsoon, no Beira-Rio. Caso empate com o Pelotas, o Ju torce por uma vitória do Monsoon por quatro gols de diferença para superar o Inter no saldo. Além disso, o Grêmio não pode vencer o Ypiranga.

Independente dos resultados da última rodada, o Juventude já está garantido como líder do grupo B e não será mais alcançado nesta condição. Isso garante que o Verdão será um dos primeiros colocados. Resta definir se será o melhor, o segundo ou terceiro melhor primeiro.

Com a classificação atual, o Juventude enfrentaria o Grêmio na semifinal, com o segundo jogo no Estádio Alfredo Jaconi. No entanto, dependendo dos resultados da última rodada, o Ju pode encarar o Inter, o Caxias ou Ypiranga na próxima fase.

Se Juventude e Inter perderem na rodada e o Grêmio vencer, o Verdão encara o colorado na semifinal. Na hipótese de enfrentar o Caxias, o Ju precisa ser líder e o grená classificar no seu grupo. O Caxias disputa a última vaga com o Ypiranga.

Semifinais

1º melhor 1º Colocado X 1º melhor 2º colocado - Pela classificação atual, seria Inter x Caxias

2º melhor 1º Colocado X 3º melhor 1º colocado - Pela classificação atual, seria Juventude x Grêmio

Para ser primeiro colocado

:: Se vencer o jogo contra o Pelotas, o Juventude torce para o Inter no máximo empatar com o Monsoon;

:: Se empatar com o Pelotas, o Juventude torce por uma vitória do Monsoon por quatro gols de diferença para superar o Inter no saldo. Além disso, o Grêmio não pode vencer o Ypiranga.