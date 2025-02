Do que o Caxias precisa para se classificar às semifinais do Gauchão na 7ª rodada

Pedro Cuiabá comemora gol da vitória sobre o São Luiz no sábado (8). Porthus Junior / Agencia RBS

Falta pouco para o Caxias chegar à terceira semifinal consecutiva do Campeonato Gaúcho. Com a vitória por 1 a 0 sobre o São Luiz no fim de semana, o time de Luizinho Vieira chegou aos 12 pontos na tabela de classificação do Grupo B, permanecendo em segundo lugar, a dois do líder Inter.

Para se classificar como melhor segundo colocado entre os três grupos que disputam a competição, basta um empate na quarta-feira (12) diante do Guarany, em Bagé, pela sétima rodada do Estadual. Com oito pontos conquistados, o adversário grená ainda sonha com a classificação.

Mas se perder a partida que será disputada no estádio Estrela D'Alva, o Caxias terá que garantir a vaga na última rodada, que acontece no sábado (15), em confronto contra o já eliminado São José, no Centenário.

— A competição se divide em três partes. Quem vai brigar para não cair, quem briga só pela Copa do Brasil e quem está na Copa do Brasil e briga para poder ser campeão do Campeonato Gaúcho. O Caxias se encontra lá em cima. A gente passou o Grêmio na pontuação geral. Enfim, calma, torcedor. Nem tudo está errado, nem tudo está certo. Tem pontos a evoluir e a gente tem que se manter equilibrado em tudo — comentou Luizinho Vieira sobre a situação da equipe e as vaias, mesmo com a vitória, sobre o São Luiz.

Situação do Caxias

:: Com 12 pontos, o time está em segundo lugar do Grupo B e também é o melhor segundo colocado geral da competição;

:: O Grená ainda sonha com a liderança, mas terá que torcer por um tropeço do Inter, que tem 14. O Colorado ainda enfrentará o São Luiz, em Ijuí, e o Monsoon, no Beira-Rio;

:: Para classificar como melhor segundo colocado geral do Gauchão na 7ª rodada, basta um empate diante do Guarany, em Bagé;