Depois do Ca-Ju, Juventude se reapresenta com foco no Grêmio

Volante Jadson atuou os quatro jogos do Gauchão como titular do Juventude neste ano. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

A vitória no Clássico Ca-Ju fortaleceu o Juventude para buscar a classificação às semifinais do Campeonato Gaúcho 2025. Contudo, o confronto diante do rival já é passado no Estádio Alfredo Jaconi.

Nesta segunda-feira (3), o elenco de jogadores se reapresentou no Centro de Treinamentos do Alviverde com o foco no compromisso contra o Grêmio. A partida será nesta quarta-feira (5), às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi. O adversário pode vir com um time descaracterizado, pois tem o clássico Gre-Nal, no sábado.

O técnico Fábio Matias terá somente mais um treino para encaminhar o time que entrará em campo diante do Tricolor. O trabalho será nesta terça, no período da tarde, no Estádio Alfredo Jaconi. A tendência é a manutenção da base que venceu o Ca-Ju, mas ele pode rodar algumas peças para não sobrecarregar os atletas neste começo de temporada. Erick Farias, por exemplo, atuou todos os jogos entre os 11 iniciais. No entanto, ele marcou dois gols nos últimos duelos.

O treinador deve seguir com os desfalques do zagueiro Adriano Martins, do volante Dudu Vieira e do centroavante Gilberto. O atacante Gabriel Taliari ficou no banco no clássico Ca-Ju e pode ser uma alternativa. Porém, ele não participou da atividade desta segunda-feira.

Outros atletas preservados foram o zagueiro Wilker Ángel e o atacante Giovanny, com desconfortos na coxa. O meia Mandaca também fez trabalhos mais leves. Eles serão reavaliados nesta terça-feira.

Quem pode voltar é o zagueiro Cipriano, que treinou normalmente na retomada das atividades. Reserva na última rodada, o atacante Ênio pode começar novamente entre os titulares contra o Grêmio.