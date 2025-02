"Depende muito do jogo", afirma técnico do Caxias sobre centroavante

Recuperado de lesão, o centroavante Welder pode ser a novidade no Caxias para a partida contra o Dourados, na quarta-feira (26), às 16h, pela primeira fase da Copa do Brasil. O atleta está recuperado de uma lesão na coxa .

— Geralmente é difícil. Ele já vem trabalhando, mas uma lesão muscular te quebra um pouco o ritmo. Então, depende muito do jogo. Depende muito da leitura do jogo, se o jogo passar muito pelo setor ofensivo, do desempenho do adversário. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, se ele vai conseguir se manter ao longo dos 90 minutos — comentou o técnico do Caxias.