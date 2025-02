Contra o Inter, Caxias inicia a disputa da vaga à terceira final nos últimos seis estaduais

Aos 25 anos, Vini Guedes é um dos destaques do Caxias no Gauchão. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Pela terceira vez consecutiva, o Caxias disputa uma semifinal de Campeonato Gaúcho. O Grená tenta chegar à terceira final das últimas seis edições do torneio.

E derrubar o favoritismo do Inter neste sábado, às 16h30min, no confronto de ida, no Centenário, não é novidade para o clube. Na última vez em que se enfrentaram nesta etapa da competição, o Caxias levou a melhor. E o time ainda conta com um atleta que esteve em campo na classificação em 2023, em pleno Beira-Rio, para tentar repetir a façanha: o volante Vini Guedes.

— Depois de passar por uma semifinal como foi aquela, com disputa de pênaltis, um jogo muito legal da forma que foi, principalmente o equilíbrio que precisa ter num grande jogo desses, não se decide só no sábado, tem o jogo da volta. Precisamos estar atentos do começo ao fim — avaliou o volante, que converteu uma das penalidades que classificou o Grená para a decisão do Estadual de 2023.

Destaque na campanha do vice-campeonato diante do Grêmio, Vini Guedes sentiu de perto o gostinho de eliminar um gigante e ter a oportunidade de disputar uma final.

Em 2025, no entanto, o time de Luizinho Vieira vive sob críticas do torcedor. A campanha na primeira fase até foi boa, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Mas não o suficiente para convencer a torcida de que o clube pode ir mais adiante na competição. Dentro de campo, a missão dos atletas é mostrar que a história pode ser diferente.

— A gente entende a cobrança do torcedor, também nos cobramos pra sempre performarmos melhor. Acredito que 95% do time é novo também, então foi um elenco montado quase que do zero. É muito importante que venham as vitórias, conquistamos um objetivo, que era estar na semifinal e garantir o clube na Copa do Brasil 2026, mas a gente tem a ciência que precisamos evoluir — apontou Guedes.

O volante retornou para o Estádio Centenário em 2025 após uma passagem pelo América-RN. Na equipe de Natal, Vini Guedes sofreu uma lesão no púbis que o tirou dos gramados na temporada passada. Mas o jogador que é natural de Tapera deu a volta por cima e faz deste Gauchão um recomeço em sua carreira.

— Aquela sensação de estar voltando pra casa, foi muito bacana tudo que eu vivi. E agora podendo viver tudo isso de novo, mais uma semifinal de campeonato, estou muito feliz — revelou o atleta, que convocou o torcedor para o sábado: