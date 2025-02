"Conseguimos um bom resultado contra uma equipe muito competitiva", diz técnico do Juventude

Time treinado por Fábio Matias chegou ao quarto jogo seguido com vitória. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude, do técnico Fábio Matias, é o melhor time do Gauchão até o momento. A equipe alviverde venceu o São José, por 3 a 1, e garantiu a classificação antecipada, com três rodadas de antecedência, para a semifinal do Estadual. Além disso, assumiu a primeira colocação geral da fase de grupos.

Após a quarta vitória consecutiva na competição, o treinador alviverde comentou sobre o jogo e as escolhas, entre elas a do meia Jean Carlos, autor de dois gols da vitória. Ele iniciou como titular.

— Passo a passo, as coisas no seu devido lugar. A cada jogo, a gente tem montado algumas situações respeitando questões de parte física. Vocês podem observar que alguns jogadores estão em jogo, outros não. Às vezes, em intervalo de jogo, a gente vai ter que fazer algumas alterações também respeitando isso. A equipe do São José não havia tomado gol no primeiro tempo ainda. É uma equipe que endurece muito o jogo, e dentro disso a gente montou algo para que no primeiro tempo a gente conseguisse gerar o fator gol. Fizemos algumas trocas e algumas substituições também necessárias dentro do jogo para poder também fazer algumas observações. Conseguimos um bom resultado contra uma equipe que é muito competitiva — comentou o treinador.

O Juventude assume a liderança geral da competição e depende somente de si nos dois jogos finais contra Avenida e Pelotas, ambos fora. Assim, o Verdão pode ter vantagem na próxima fase, caso confirme a primeira colocação. No entanto, o time deverá sofrer mudanças novamente por conta do desgaste físico.

— Devemos ter alterações no jogo contra a Avenida, devemos ter alterações contra o Pelotas. A gente tem seguido dessa forma e vai seguir assim, pensando no próximo passo que é a semifinal da competição e depois, posteriormente, a Copa do Brasil. As coisas ponto a ponto, pé em pé, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo.

São sete jogos até aqui na temporada, incluindo o amistoso com o Boca Juniors, e o técnico Fábio Matias não conseguiu repetir o time. Mesmo assim, os resultados ainda acontecem.

— O primeiro passo de tudo, um agradecimento pela minha permanência dentro do trabalho. Acho que isso foi um dos pontos fundamentais. Segundo ponto, a questão da contratação e o perfil dos jogadores. Então, isso foi um trabalho que nós fizemos, juntamente com o Júlio Rondinelli, a direção e o scout, muito detalhado. Todos os jogadores passam também pelo meu critério, pelo meu nível de aprovação. Então, isso ajuda muito na gestão do modelo, da ideia de jogo, da qualificação em relação a isso. Quanto mais jogadores dando uma variabilidade de jogo, que tenham condições de executar funções diferentes, é melhor — finalizou Matias.