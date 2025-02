Com VAR de fora do Estado, FGF define escala para os jogos de Caxias e Juventude contra a dupla Gre-Nal

Caio Max de Oliveira vem do Rio Grande do Norte para ser árbitro de vídeo em Juventude e Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou na tarde desta quinta-feira (27) a escala de arbitragem para as partidas de volta da fase semifinal do Gauchão 2025. A novidade é que, atendendo a um apelo de alguns clubes, o VAR será de fora do Rio Grande do Sul nos dois jogos.

Rafael Traci, do Paraná, foi chamado para ser o árbitro de vídeo em Inter e Caxias, às 21h30min deste sábado (1º), no Beira-Rio. Já Caio Max de Oliveira, do Rio Grande do Norte, assume a função no confronto entre Juventude e Grêmio, às 16h30min, no Alfredo Jaconi.

Do Paraná, Rafael Traci estará no VAR em Inter e Caxias. Marco Favero / Agência RBS

O escolhido para comandar o apito na partida do Grená com o Colorado é Roger Goulart. Aos 42 anos, o profissional apitará o primeiro jogo do Caxias pelo Gauchão 2025, onde atuou em seis partidas.

Já o duelo do Verdão diante do Tricolor será apitado por Anderson Daronco. O experiente árbitro de 44 anos atuou em seis jogos do Estadual, mas nenhum do Juventude.

Outra novidade divulgada pelo presidente da Comissão de Arbitragem do Estado, Leandro Vuaden, será as presenças de quintas árbitras nos duelos deste sábado (1º).

Confira a escala completa:

Juventude x Grêmio

Árbitro: Anderson Da Ronco

Assistente 1: Maíra Moreira

Assistente 2: Tiago Diel

Quarto árbitro: Lucas Horn

Quinta árbitra: Jesievan Gonçalves

VAR: Caio Max de Oliveira-RN

AVAR: Flávio Barroca-RN

AVAR 2: Elmo Cunha

Observador do VAR: José Franco Filho

Observador de arbitragem: Leandro Vuaden

Inter x Caxias

Árbitro: Roger Goulart

Assistente 1: Jorge Bernardi

Assistente 2: Fagner Cortes

Quarto árbitro: Tiago Staduto

Quinta árbitra: Estefani da Rosa

VAR: Rafael Traci-PR

AVAR: Johnny de Oliveira-SC

AVAR 2: José da Silva Júnior-PR

Observador do VAR: Altermir Hausmann

Observador de arbitragem: Leandro Vuaden