Com quatro novidades, Caxias está escalado para enfrentar o São Luiz

Por lesões e suspensão, Luizinho Vieira ainda não conta com boa parte do elenco.

As novidades são os laterais Ronei e Marcelo, o volante Vini Guedes e o meia Tomas Bastos.

O Grená está escalado com: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Marcelo Nunes; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Nicholas e Tomas Bastos; Gabriel Lima e Richard.

Já o técnico Alessandro Telles confirmou o time do São Luiz com: Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Tetê, Anderson Recife, Gabriel Pereira; Matheusinho, Adaílson e Da Silva.

A arbitragem será de Wagner Echevarria com Marcello Domingues Neto no comando do VAR.