Com novo desfalque e improvisação, Caxias está escalado para enfrentar o Avenida pelo Gauchão

Meia Tomas Bastos ainda não estreou em 2025 e inicia no banco. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Caxias e Avenida entram em campo na noite desta quarta-feira (5) pela 5ª rodada do Gauchão 2025. Para a sorte dos torcedores e dos jogadores, o confronto não foi no período da tarde, quando a temperatura passou dos 37 ºC na cidade de Santa Cruz do Sul. O duelo ocorre no Estádio dos Eucaliptos.

A novidade entre os relacionados é o meia Tomas Bastos. Recuperado de lesão na panturrilha, volta a ficar à disposição do técnico Luizinho Vieira, mas inicia no banco. Por outro lado, o centroavante Gustavo Nescau acusou um desconforto no joelho e será desfalque.

O time do Caxias está definido com Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Thiago Ennes, Richard e Gabriel Lima.

No banco estão Ronaldo Zilio, Matheus Emiliano, Carlos Henrique, Zanelatto, Marcelo Nunes, Arthur, Paulinho e Tomas Bastos. Ou seja, o Caxias não tem nenhum atacante como alternativa.

O Caxias vem de uma derrota para o maior rival, o Juventude. No último sábado, a equipe perdeu pelo placar de 2 a 0 e ganhou o desfalque do atacante Iago, com lesão de grau 1 na coxa. O técnico Luizinho Vieira também não conta com o zagueiro Douglas e o volante Vini Guedes. O primeiro cumpre suspensão pelo terceiro amarelo e o segundo pelo vermelho no Ca-Ju.