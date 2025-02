Com mudanças em todos os setores, Juventude está escalado para enfrentar o Pelotas

Juventude, do técnico Fábio Matias, vai conhecer adversário na próxima fase depois dos jogos das 16h30min Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O técnico Fábio Matias preservou mais atletas para a última rodada da primeira fase do Gauchão 2025. O Juventude entra em campo na tarde deste sábado (16), às 16h30min, diante da equipe do Pelotas. O jogo será realizado no Estádio da Boca do Lobo.

O Juventude chega para a partida já classificado às semifinais do Gauchão. Porém, a equipe vem de um empate contra o Avenida, pior campanha do Gauchão e uma atuação fraca.

Para o compromisso deste sábado, o técnico Fábio Matias escalou o Juventude com Gustavo; Ewerthon, Kauan, Adriano Martins, Felipinho; Giraldo, Davi Góes e Jean Carlos; Ênio, Vitor Pernambuco e Erick Farias.

O meia Nenê foi poupado da viagem para Pelotas. O atletas vem começando os jogos no banco de reservas e não iniciou nenhuma compromisso como titular da equipe.

Para este jogo, o técnico não conta com o zagueiro Abner no banco. O jogador tem dois cartões amarelos e está pendurado. Caso levasse o terceiro, ficaria de fora do primeiro jogo da semifinais. Com a sequência forte de jogos, Jadson é poupado e fica no banco.