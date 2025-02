Com duas mudanças no ataque, Juventude está escalado para enfrentar o Grêmio pelo Gauchão

Técnico Fábio Matias busca garantir o primeiro lugar do Grupo C do Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude pega o Grêmio nesta quarta-feira (5) pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida começa às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe do técnico Fábio Matias vem embalada da vitória diante do maior rival, o Caxias, no clássico Ca-Ju 289. O Verdão venceu por 2 a 0.

Para encarar o Grêmio, o técnico do Juventude escalou o time com duas novidades no ataque. Ênio retorna entre os titulares e Petterson também começa. O time terá Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Petterson e Erick Farias.

Já o Tricolor, comandado por Quinteros, escalou um time descaracterizado em razão do Gre-Nal que terá no final de semana. O time começa com Volpi; João Lucas, Ely, Gustavo Martins, Viery e Cuéllar; Dodi, Edenílson; Monsalve, Arezo e André Henrique.