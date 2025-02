Com a volta de um titular, Caxias se prepara para encarar o Guarany-Ba

Kelvyn deve voltar ao time em Bagé. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Na manha desta segunda-feira (10), o grupo de jogadores do Caxias realizou um treinamento com portões fechados no Estádio Centenário. A um empate para atingir a classificação como melhor segundo colocado geral do Gauchão 2025 na sétima rodada, o Grená visita o Guarany nesta quarta-feira (12), em Bagé, a partir das 19h.

A novidade no time deverá ser a volta do lateral-esquerdo Kelvyn. O jogador cumpriu suspensão pela expulsão diante do Avenida e deve recuperar a titularidade que foi de Marcelo Nunes na vitória sobre o São Luiz. Já o lateral-direito Thiago Ennes, se recuperando de uma entorse no tornozelo, ainda é dúvida entre os relacionados.

Em melhores condições depois de fazer sua estreia, o atacante Calyson disputa vaga com Tomas Bastos.

Uma provável formação grená teria: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Nicholas; Tomas Bastos (Calyson), Gabriel Lima e Richard.

— De repente, uma rodada de antecedência, a gente busca a classificação. Até então, algumas equipes conseguiram, em alguns jogos, mudar a equipe para poder revezar a parte física, para poder se articular melhor. A gente não conseguiu fazer isso. Sempre procurando nos corrigir ao longo dos jogos. É óbvio que a equipe tem mais a render e colocou isso na pré-temporada, no início da competição — avaliou o técnico grená.

O novo desfalque do Caxias será o volante Zanelatto, expulso nos acréscimos da partida com o São Luiz, quando o jovem da base fazia sua estreia.

Ainda estão no Departamento Médico o goleiro Thiago Coelho (artroscopia no joelho), o zagueiro Alan (lesão de ligamento colateral medial), o volante Wendell (pubalgia), o atacante Iago (lesão de grau 1 na coxa) e os centroavantes Gustavo Nescau (lesão no joelho) e Welder (lesão na coxa direita).