Com a volta de dois titulares, Caxias encerra preparação para encarar o São Luiz

Volante Vini Guedes volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

O treinamento com portões fechados realizado na manhã desta sexta-feira (7), no Estádio Centenário, encaminhou a equipe do Caxias para a partida com o São Luiz. O confronto válido pela sexta rodada do Gauchão 2025 ocorre neste sábado (8), às 16h30min, no Estádio Centenário.

Como Luizinho Vieira não poderá contar com o centroavante Gustavo Nescau, que teve lesão no menisco, e Welder anda é dúvida, o treinador poderá mudar o esquema tático.

O mais cotado para entrar no time é o meia Tomas Bastos. O jogador tende a formar dupla com Nicholas. Desta forma, o time passaria a atuar com dois atacantes.

No sistema defensivo, Douglas volta de suspensão e formará dupla de zaga com Lucas Cunha. No meio-campo, Vini Guedes cumpriu suspensão pela expulsão no Ca-Ju e briga pela titularidade com Lorran.

Com desfalques nas laterais — pela lesão de Thiago Ennes e suspensão de Kelvyn — Ronei e Marcelo Nunes assumem o setor.