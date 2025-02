Circuito Sesc de Corridas reúne mais de 750 atletas em Caxias do Sul

Circuito Sesc de Corridas reunirá mais de 750 atletas em Caxias do Sul. Maurício Concatto / Sesc / Divulgação

Caxias do Sul terá mais um grande evento esportivo no próximo domingo (16). Será a etapa Caxias do Sul do Circuito Sesc de Corridas 2025, um dos maiores projetos de incentivo à modalidade do Sul do País. Mais de 750 atletas estão inscritos para participar.

A corrida terá largada às 7h no Shopping Villagio, patrocinador da etapa. Serão disputadas distâncias de 3km, 5km e 10km para adultos, além de corridas infantis para colocar a criançada em movimento.

Todos os atletas receberão ao final das provas uma medalha de participação. Os cinco primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária recebem outra medalhe. Já os cinco primeiros colocados no geral, nos gêneros masculino e feminino dos 3km, 5km e 10km, receberão troféus.

Os vencedores ganham pontos no ranking geral do Circuito que, ao longo do ano, terá provas em 17 cidades. A final estadual será em Passo Fundo, em dezembro.

A retirada do kit para a prova será feita na Decathlon do Shopping Villagio no sábado (15) das 10h às 20h. No dia da prova, domingo, o horário para retirada será das 5h45min às 6h30min, no local do evento. Ao retirar o kit, haverá isenção do estacionamento do shopping, que estará disponível das 5h45min às 6h45min, com acesso pelo Carrefour ou RS122.

O Sesc/RS realiza torneios e competições para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha. Além do Circuito de corridas, a entidade tem Circuito Verão Sesc de Esportes, MTB e Maratona, além de campeonatos das mais diversas modalidades e ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc – com 52 unidades no Estado.

O Sesc conta ainda com o projeto de Formação Esportiva, presente em 30 Unidades com 18 modalidades, proporcionando o aprendizado do esporte com enfoque no convívio social, na integração e na valorização dos participantes.

3ª etapa Circuito Sesc de Corridas – Sesc Caxias do Sul

Data: domingo 16/02

Horário: 7h

Local da largada: Shopping Villagio (Rodovia RSC 453, 2780)

Informações de estacionamento: Estacionamento do shopping estará disponível das 5h45min às 6h45min – Entrada pelo Carrefour ou RS122;

Retirada de Kit

Sábado (15) das 10 às 20h

Local: Decathlon – Shopping Villagio

Domingo (16) das 5h45min às 6h30min

Local: No local da prova (Shopping Villagio)

*Isenção de estacionamento ao retirar o kit

Programação:

:: 5h45min – Abertura e início da entrega dos kits;

:: 6h30min – Encerramento da entrega dos kits;

:: 6h45min – Aquecimento;

:: 7h – Largada 3km;

:: 7h03min (ou 3 minutos após a largada dos 3km) – Largada 5km e 10km;

:: 7h - Largada Caminhada;

Após término da prova 10km - Largada Infantil;

:: 8h45min - Previsão de início da premiação;