Circuito Sesc de Corridas conhece vencedores na etapa de Caxias do Sul

Evento reuniu mais de 750 atletas no Shopping Villagio. Mauricio Roncatto / SESC / Divulgação

A terceira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2025 foi realizada em Caxias do Sul, no domingo (16), e reuniu mais de 750 atletas. A largada e chegada da prova aconteceram no Shopping Villagio, patrocinador do evento.

— Tivemos um dia muito bom e muitos atletas presentes. Estamos muito felizes com a realização de mais essa etapa — disse Cassiano Somensi, técnico de Esporte e Lazer do Sesc Caxias do Sul.

A prova foi composta por provas divididas por gêneros e faixas etárias, iniciando pelas modalidades infantis, de 1 km e 2 km, e seguindo com a distância de 3 km, 5 km e 10 km para os adultos. Além disso, também foram disputadas modalidades para deficientes visuais e caminhada participativa.

Entre os homens, o vencedor da prova de 3 km foi Jardel Paim, com o tempo de 9min15seg. No feminino, Patrícia Hartmann, com 12min34seg, foi a primeira colocada.

Já nos 5km, Marcelo Fiorio com 17min45seg levou o primeiro lugar. Entre as mulheres, Vanessa Held fez 21min34seg e conquistou o título.

Por fim, nos 10km, Daniel Valiatti fez em 34min10seg. Já a ganhadora foi Paola Alves, com 41min16seg.

A etapa de Caxias do Sul faz parte das classificatórias do Circuito Sesc de Corridas que levarão à Final Estadual, que ocorre em Passo Fundo no dia 7 de dezembro. Ao todo, são 18 etapas realizadas em todo o Rio Grande do Sul, reunindo atletas para disputar as premiações, que incluem estadia nos hotéis do Sesc.

A próxima etapa já está marcada para o dia 13 de abril, em Camaquã, com inscrições abertas até as 18h do dia 10 de abril.

A final estadual acontece em Passo Fundo, no dia 1º de dezembro. Informações em sesc-rs.com.br/circuitodecorridas.