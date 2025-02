Centroavante do Caxias passará por cirurgia no menisco do joelho

O atacante Gustavo Nescau será mais uma baixa no elenco do Caxias para a sequência do Gauchão. Com desconforto no joelho, o jogador foi desfalque na partida com o Avenida. No entanto, o atleta passou por exames nesta quinta-feira (6) e o diagnóstico é de que ele terá que passar por uma cirurgia de menisco.