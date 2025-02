CBF confirma datas e horários das estreias de Caxias e Juventude na Copa do Brasil

Caxias visita o Dourados-MS, enquanto Juventude encara o Maringá, no Paraná. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O mês de fevereiro não irá decidir apenas os rumos de Caxias e Juventude no Campeonato Gaúcho. O Verdão já está classificado às semifinais, enquanto o Grená precisa apenas de um empate para avançar contra o Guarany-Ba na quarta-feira (12). Em meio ao Estadual, os times terão que dividir suas atenções para a disputa da Copa do Brasil.

No domingo (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários da estreia da dupla Ca-Ju na edição de 2025 do torneio.

E o primeiro a entrar em campo é o Juventude. A equipe de Fábio Matias dá a largada na competição mais democrática do país na terça-feira (25), diante do Maringá-PR. O confronto da 1ª fase será em solo paranaense e será disputado no estádio Willie Davids, às 19h30min. O jogo será transmitido pela Amazon Prime.

Já o Caxias entra em campo um dia depois. Na quarta-feira (26), a equipe de Luizinho Vieira visita o Dourados-MS, no estádio Douradão, a partir das 16h. O jogo não terá televisionamento.

A primeira fase da Copa do Brasil conta com 80 clubes. As equipes de menor colocação no ranking serão as mandantes dos duelos. Em caso de empate, a vaga à fase seguinte será decidida nos pênaltis.