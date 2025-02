Caxias x São Luiz: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Equipes lutam pela classificação às semifinais. Arte Pioneiro / Agencia RBS

De olho na melhor campanha como segundo colocado geral do Gauchão 2025, Caxias e São Luiz se enfrentam neste sábado (8), às 16h30min, no Estádio Centenário. O duelo é válido pela sexta rodada do Estadual.

O Grená está em segundo lugar no Grupo B, com nove pontos, e seria hoje uma das quatro equipes classificadas às semifinais da competição.

Já a equipe de Ijuí é vice-líder do Grupo C, com seis pontos, e pode encostar no Caxias em caso de vitória e passaria a lutar pelo segundo lugar geral.

Prováveis escalações:

CAXIAS: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Douglas e Marcelo Nunes; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Nicholas e Tomas Bastos (Gustavo Nescau); Gabriel Lima e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

SÃO LUIZ: Paulo Gianezini; Muriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Tetê, Anderson Recife e Garré; Matheuzinho, Da Silva e Adaílson. Técnico: Alessandro Telles

Arbitragem para Caxias x São Luiz

Wagner Echevarria, auxiliado por Lúcio Flor e Natan dos Santos. Quarto árbitro: Jonathan Vivian. VAR: Marcello Domingues Neto

Onde assistir a Caxias x São Luiz

GZH anuncia a transmissão em seu canal do YouTube.

Como chegam Caxias x São Luiz

O Caxias não terá o lateral-esquerdo Kelvyn, expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, em Santa Cruz do Sul.

Estão lesionados: o goleiro Thiago Coelho (artroscopia no joelho), o lateral-direito Thiago Ennes (entorse no tornozelo), o zagueiro Alan (lesão de ligamento colateral medial), o volante Wendell (publagia), o atacante Iago (lesão de grau 1 na coxa).

Se recuperam e são dúvidas: o volante Mantuan (trauma local), o atacante Calyson (lesão de ligamento colateral medial) e os centroavantes Gustavo Nescau (desconforto no joelho) e Welder (lesão na coxa direita).

Retornam de suspensão o zagueiro Douglas e o volante Vini Guedes.

Já o São Luiz tem três atletas lesionados. Tontini, Luiz Henrique e Júlio César estão foram do duelo em Caxias do Sul. Tontini, inclusive, esteve em 2024 no Estádio Centenário e ajudou na campanha de permanência na Série C com dois gols na vitória sobre o Ferroviário-CE.

Ingressos

Arquibancada – R$ 30 (mandante e visitante)

Meia-entrada – R$ 15 (mandante e visitante)

Social e cadeiras (Caxias) – R$ 50

Planos de sócio - A partir de R$ 30