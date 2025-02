Caxias x São José: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Confronto ocorre no sábado (15), em Caxias do Sul. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Caxias e São José se enfrentam pela oitava e última rodada da primeira fase do Gauchão 2025 no sábado (15). O confronto ocorre às 16h30min no Estádio Centenário.

O Grená vem de um empate sem gols diante do Guarany, em Bagé. O time de Luizinho Vieira ocupa o segundo lugar do Grupo B, com 13 pontos.

Já o São José vem de um 1 a 1 com o Monsoon, em Porto Alegre, e ainda sonha em não participar do quadrangular do rebaixamento. Com quatro pontos, o Zeca ocupa a terceira colocação do Grupo A.

Prováveis escalações

CAXIAS: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn (Marcelo); Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Calyson (Gabriel Lima), Nicholas e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

SÃO JOSÉ: Fábio; Henrique, Fredson, Rafael Dumas e Laison; Jhonata Varela, Lucas Hulk e Maicon Assis; Marquinhos, Rene e Douglas. Técnico: Rogério Zimermann

Arbitragem para Caxias x São José

Ainda não divulgada

Onde assistir a Caxias x São José

GZH anuncia a transmissão em seu canal do YouTube.

Como chegam

O Caxias não tem desfalques por suspensão, mas o atacante Gabriel Lima, com desconforto na coxa, é dúvida para a partida. Bem como o lateral-direito Thiago Ennes, que se recupera de uma entorse no tornozelo.

O zagueiro Alan trata de uma lesão no joelho e está na na transição física. Já os atacantes Iago e Welder seguem tratando de lesões musculares na fisioterapia do clube.

Já o Zeca não tem atletas suspensos para o confronto em Caxias do Sul.

Ingressos

Arquibancada – R$ 30 (MANDANTE E VISITANTE)

Meia-entrada – R$ 15 (MANDANTE E VISITANTE)

Social e cadeiras (MANDANTE) – R$ 50