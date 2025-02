Caxias vê briga pelo segundo lugar geral do Gauchão esquentar

Treinador grená pediu paciência e afirmou que time tem condições de se reorganizar. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A derrota por 2 a 0 no clássico Ca-Ju não apenas freou os desejos do Caxias de se aproximar da classificação às semifinais do Gauchão, como também aproximou o Ypiranga do Grená na tabela do Grupo B.

Com seis pontos, o Caxias ainda é o melhor segundo colocado no geral, mas agora vê de perto a ameaça de ficar de fora da próxima fase. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Monsoon, o time de Erechim chegou a cinco pontos, um a menos do que o time de Luizinho Vieira.

Além disso, todos os demais que estão em segundo lugar em suas chaves têm cinco pontos: o Guarany de Bagé no Grupo A e o Brasil-Pel no Grupo C (neste grupo, o terceiro colocado, o São Luiz, também está na briga, com cinco pontos).

— A projeção hoje seria de repente abrir cinco pontos do adversário que está atrás de nós, então eu não tenho dúvidas desse crescimento, claro que o torcedor fica impaciente, ele vai cobrar, mas assim, não mais incomodado do que esse grupo que a gente montou, não mais incomodado do que a comissão técnica, do que a diretoria — avaliou o treinador.

O Caxias também ficou um pouco distante de lutar pela liderança de sua chave. Com o 1 a 0 aplicado sobre o Avenida, o Inter disparou na dianteira, com 10 pontos.

— A gente está dentro do projeto, estamos muito convictos no que montamos e vamos executar. Estamos bem conscientes do que o time já mostrou, a forma que ele pode jogar e com paciência a gente se reorganiza, de repente com duas vitórias dentro dessa semana podemos alcançar — projetou Luizinho sobre os confrontos diante do Avenida, na quarta-feira (5) e São Luiz, no sábado (8).

Classificação do Grupo B:

1º Inter, 10

2º Caxias, 6

3º Ypiranga, 5

4º Pelotas, 4

Briga pelo melhor 2º lugar

Grupo A

2º Guarany-Ba, 5

3º São José, 2

Grupo C

2º Brasil-Pel, 5

3º São Luiz, 5

4º Monsoon, 3