Caxias perde para o Inter no Centenário e vê vaga da final do Gauchão ficar distante

Grená não conseguiu segurar o Inter no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não conseguiu superar o favoritismo do Inter e perdeu o confronto de ida da semifinal do Gauchão 2025 por 2 a 0, no Estádio Centenário. Os gols colorados foram do atacante Vitinho.

Com o resultado, o Caxias precisará de um milagre para chegar à final da competição. Só uma vitória por três gols de diferença classifica o Grená no tempo normal no Beira-Rio, no próximo sábado (1º). Se vencer por dois gols de diferença, a equipe de Luizinho Vieira levará a decisão aos pênaltis.

Poucas emoções

A principal novidade na equipe de Luizinho Vieira foi a presença de Mantuan na vaga do suspenso Pedro Cuiabá. E o Grená começou a partida esperando o Inter, com uma linha de marcação baixa. Num jogo de muita marcação e disputa, a bola pouco rolou. E com o excesso de faltas, o jogo ficou picotado, sem grandes chances de lado a lado.

Aos 12, a bola foi lançada na área para Carbonero, Alisson cortou e quase marcou contra. Na cobrança de escanteio, o colombiano cabeceou no canto e Kelvyn evitou o gol colorado.

O primeiro chute a gol grená veio aos 32 minutos com Richard. Mas a conclusão rasteira, no canto, facilitou a defesa de Anthoni. O atacante teve mais uma chance aos 35,e chegou a colocar a bola no fundo das redes na saída do goleiro do Inter, mas Richard estava impedido.

No lance seguinte, Vitor Gabriel subiu sozinho na área, após cobrança de escanteio, e perdeu o gol. E o jogo de poucas emoções terminou empatado no primeiro tempo.

Vitinho decide para o Inter

Sem alterações, as equipes voltaram para a etapa final com a mesma postura do início de jogo. O Inter tentando chegar ao gol, e o Caxias fechando os espaços.

E o gol dos visitantes veio aos 21 minutos. Vitinho recebeu de Aguirre na área, cortou a marcação e chutou cruzado à meia altura, no canto de Golas: Inter, 1 a 0.

Cinco minutos depois, a dupla entrou em cena e quase saiu o segundo colorado, mas desta vez Vitinho errou a finalização, após receber o passe de Aguirre na cara do gol.

Mas aos 27, Vitinho não perdoou. O atacante recebeu quase sem ângulo na direita e acertou o canto de Golas, que saiu antes esperando o cruzamento: 2 a 0, Inter.

Com o placar adverso, Luizinho Vieira mandou a campo Iago e Paulinho nas vagas dos desgastados Mantuan e Calyson. E o atacante perdeu uma grande oportunidade para descontar, aos 36, mas errou o alvo. Depois foi a vez de Richard isolar a bola, após boa jogada de Nicholas.

Ficha técnica

Caxias 0x2 Inter

Semifinal do Gauchão 2025 - ida

Estádio Centenário

CAXIAS: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes, 41/2º), Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Mantuan (Paulinho, 30/2º), Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Iago, 30/2º) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 31/2º); Wanderson (Gustavo Prado, 17/2º), Carbonero (Lucca, 38/2º) e Vitinho (Ramon, 38/2º); Valencia. Técnico: Roger Machado

Gols: Vitinho (I), aos 21 e aos 27 minutos, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Lucas Cunha (C)

Arbitragem: Jean Pierre Lima, auxiliado por Lúcio Flor e Michael Stanislau. VAR: Anderson da Silva Farias.