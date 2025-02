Caxias pegará o Fluminense na segunda fase da Copa do Brasil

Fluminense, do atacante Cano, está na segunda fase da Copa do Brasil.

O Caxias já sabe qual será o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. O Grená irá enfrentará o Fluminense, do técnico Mano Menezes, ex-Caxias. A data do confronto e o horário ainda será definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Caxias garantiu presença na segunda fase do torneio nacional após derrotar o Dourados, do Mato Grosso do Sul, pelo placar de 2 a 0. A partida foi no Estádio Douradão, na cidade de Dourados, na tarde desta quarta. O destaque da partida foi o meia Tomas Bastos. O jogador marcou dois gols no duelo.