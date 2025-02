Caxias ou Ypiranga? As chances de cada um na briga pelo melhor segundo lugar do Gauchão 2025

Última vaga ficará entre Caxias e Ypiranga. Porthus Junior / Agencia RBS

Três equipes chegam para a última rodada da primeira fase do Gauchão 2025 classificadas às semifinais: Inter, Grêmio e Juventude. Todos garantiram o primeiro lugar de seus grupos. A oitava rodada irá definir apenas quem ficará com o segundo melhor lugar geral entre as chaves.

Com 13 pontos, o Caxias ocupa o segundo lugar do Grupo B. O Ypiranga vem logo atrás, com 12, e é a única equipe que ameaça a vaga do Caxias à próxima fase.

Atual melhor segundo colocado entre os três grupos, o Grená recebe o São José e o Canarinho encara o Grêmio, em Erechim. Todas as partidas da última rodada ocorrem no sábado (15), às 16h30min.

O Caxias vem de um empate sem gols com o Guarany, em Bagé. O Grená só não se classificou com antecedência porque o Ypiranga derrotou o Brasil, em Pelotas, por 2 a 1.

— Buscamos a vitória, corremos até o final e vamos seguir assim por toda a temporada. Sabemos da dificuldade do Gauchão, não podemos dar brechas para o azar. Nosso primeiro objetivo é a classificação, vamos buscar na última rodada diante do São José. Agora é focar na partida decisiva para conquistar a vaga nas semifinais, se Deus quiser — avaliou o zagueiro Lucas Cunha.

Basta uma vitória simples para o Caxias se classificar. Se empatar ou perder, o Ypiranga não pode vencer o Grêmio. Desta forma, o Grená avança para as semifinais.

As chances do Caxias

:: Se vencer o São José, Caxias classifica como segundo melhor geral entre os grupos;

:: Se o Caxias empatar com o São José, o Ypiranga não pode vencer o Grêmio;

:: Se o Caxias perder para o São José e o Ypiranga empatar, as duas equipes ficam com 13 pontos, mas o Grená ficaria com uma vitória a mais ( 4 contra 3) e se classifica;