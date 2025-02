Caxias investe 30 vezes menos em folha salarial do que o Inter, adversário das semifinais; veja os valores

Vice de futebol José Caetano Setti (E), técnico Luizinho Vieira e diretor de futebol Ernani Eberle. Porthus Junior / Agencia RBS

As semifinais do Campeonato Gaúcho iniciam neste sábado (22). E para o Caxias, melhor segundo colocado entre os três grupos, o desafio será encarar o Inter, líder geral da primeira fase.

Diante do Colorado, o Grená não colocará à prova apenas a diferença entre os dois da tabela, como também a distância do investimento que cada um fez para esta temporada. O Inter gasta mensalmente 30 vezes mais em folha salarial do que o clube caxiense.

Os gastos do time da Capital ultrapassam os R$ 15 milhões por mês. Já o Caxias investe praticamente 30 vezes menos, como externou o técnico Luizinho Vieira após a classificação às semifinais do Gauchão, ao comentar a cobrança que o torcedor grená faz por melhor rendimento do time.

— Da forma que o torcedor cobrou e pensa, a gente está fora. Classificou por classificar. O investimento das outras equipes perto do nosso é totalmente diferente. É R$ 15 milhões para 600 mil? Quem que tem que ganhar o jogo? Agora, que a gente vai tentar, que vai lutar, que vai trabalhar, não tenho dúvida nenhuma em cima disso. Então, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento nas coisas, tem que ter equilíbrio — comentou o treinador.

"Não é R$ 600 mil, é R$ 540 mil" diz vice de futebol sobre a folha

Logo após a entrevista de Luizinho Vieira, o vice de futebol José Caetano Setti também falou sobre a distância salarial entre os dois clubes, e revelou de fato que a folha salarial do Caxias é de R$ 540 mil.

— Nós tivemos problemas durante o percurso desse trabalho, mas o trabalho está bem feito, tanto é que nós ficamos em um jogo sem 12 jogadores e mesmo assim classificamos o time. Não tínhamos reposição, mas o grupo é bom, tem qualidade. Precisa algum outro jogador? Precisa, mas nós não tínhamos essa verba para fazer, então a gente fez dentro do possível. E não é R$ 600 mil, é R$ 540 mil. O Luizinho até foi benéfico com as coisas, não é isso aí — corrigiu Setti.

Para o Campeonato Gaúcho e início de Copa do Brasil, o Caxias contratou 20 jogadores bancando apenas o salário. Outros oito são remanescentes do elenco que disputou a Série C do Brasileiro no ano passado. Juntam-se a eles mais cinco atletas que ficam revezando entre base e o profissional, completando o grupo nos treinos da semana.

A ideia da direção era trazer mais um centroavante para a disputa do Estadual. O Grená esteve acertado com Éberth, de 21 anos, do Coritiba. Mas o jogador teve uma lesão muscular e o negócio foi desfeito.

Para a disputa da Série C, o clube vai se reforçar, mas depende também da classificação à próxima fase da Copa do Brasil para ter verba de ir ao mercado. Na quarta-feira (26), em meio à disputa da semifinal do Gauchão com o Inter, o Caxias estreia no torneio nacional contra o Dourados, no Mato Grosso do Sul.

O Caxias ganhará da CBF R$ 830 mil pela participação na 1ª fase. Com o Grená avançando para a segunda, entrará nos cofres do Centenário mais R$ 1 milhão.