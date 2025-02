Caxias fará mais de 10 horas de deslocamento até chegar a Dourados-MS para estreia na Copa do Brasil

Atacante Richard é a esperança de gols do time do Caxias para avançar de fase na Copa do Brasil. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O elenco de jogadores do Caxias realizou o último treino antes de enfrentar a equipe do Dourados-MS pela Copa do Brasil. A atividade foi na manhã desta segunda-feira (24). Agora, o grupo de atletas começa uma maratona entre asfalto e aeroportos para chegar até a cidade do Sul do Mato Grosso do Sul. Somente a ida, deve consumir pouco mais de 10h de deslocamento do grupo, sem levar em consideração algum atraso nos aeroportos.

O Grená entra em campo na próxima quarta-feira (26), às 16h, no Estádio Douradão. O elenco do Caxias começa o deslocamento ainda nesta segunda-feira. Por volta das 19h, a delegação parte da Serra rumo a Porto Alegre. Na capital gaúcha, o elenco vai dormir em um hotel.

Na terça-feira (25) vem a parte mais desgastante do percurso. O time tem voo marcado às 8h5min do Aeroporto Salgado Filho e pousa em Congonhas para uma conexão a Campo Grande. O grupo Grená chegará no Mato Grosso do Sul por volta do meio-dia. A equipe almoça em Campo Grande e parte para a última etapa do roteiro. Serão mais 3 horas de ônibus até Dourados.

VOLTA

O retorno também vai demandar de paciência do elenco de jogadores do Caxias. Após o jogo, a delegação fica hospedada no estado Sul-Mato-Grossense e embarca às 12h15 de quinta-feira. A previsão de chega a Porto Alegre é no fim da tarde. O elenco janta na capital gaúcha e retorna para Caxias do Sul. A previsão de chegada na Serra é por volta das 22h30min.

O calendário vai reservar apenas um treino para o técnico Luizinho Vieira. Na sexta-feira, o grupo treina e depois viaja para Porto Alegre para a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Estádio Beira-Rio. Para chegar à final do Estadual, o Caxias precisará vencer por 3 gols de diferença ou fazer dois e levar para os pênaltis.

PROGRAMAÇÃO DO CAXIAS

Segunda-feira

19h - Viagem para Porto Alegre

Terça-feira

8h5 - Voo PoA/SP

10h45- Voo SP/MS

17h - Previsão de chegada em Dourados

Quarta-feira

16h - Dourados x Caxias

Quinta-feira

12h15 - Voo MS/SP

16h50 - Voo SP/POA

22h30 - Previsão de chegada em Caxias