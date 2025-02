Caxias encerra preparação para encarar o Avenida. Veja provável time

Tomas Bastos tem chances de acompanhar a delegação até Santa Cruz do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Luizinho Viera manteve o mistério quanto à escalação do Caxias para a partida contra o Avenida, nesta quarta-feira (5), fora de casa. Na manhã desta terça-feira (4), o treinador comandou um treinamento com portões fechados no Estádio Centenário.

As novidades podem ser as presenças de Mantuan, Tomas Bastos e Calyson entre os relacionados. A equipe terá dois desfalques por suspensão, Douglas e Vini Guedes, além de Iago, com dores no posterior da coxa direita.

A tendência é pelas entradas de Alisson na zaga e de Lorran no meio-campo. As principais dúvidas estão do meio pra frente. Se tiverem condições de atuar, Tomas Bastos e Calyson disputam duas vagas no time.

Uma provável formação teria: Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran (Paulinho), Pedro Cuiabá e Nicholas (Tomas Bastos); Gabriel Lima (Calyson), Richard e Gustavo Nescau.