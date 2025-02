Caxias empata com o São José, conta com tropeço do Ypiranga e se classifica para encarar o Inter na semifinal

Alisson marcou para o grená na etapa final. Luiz Erbes / SER Caxias/Divulgação

Num jogo de altos e baixos, o Caxias ficou no 1 a 1 com o São José na tarde deste sábado (15), no Centenário. Alisson marcou para o grená e Douglas deixou tudo igual para o Zeca.

O Caxias terminou a primeira fase com a segunda colocação do Grupo B, com 14 pontos e, com o tropeço do Ypiranga diante da equipe alternativa do Grêmio, se classificou como segundo melhor colocado entre os três grupos da competição.

Pelo regulamento, o Grená terá que enfrentar a melhor equipe do Estadual, o Inter, que venceu o Monsoon, sem dificuldades, e garantiu a liderança geral do torneio.

O confronto de ida da fase semifinal acontece no Estádio Centenário, e deve ser confirmado para o sábado (22). E a decisão da vaga à final será no Beira-Rio, provavelmente no dia 1º de março.

Já o Zeca, com quatro pontos, terá que disputar o quadrangular do rebaixamento.

Começo difícil

Um adversário novo entrou em cena para os dois times no jogo. A chuva que caiu no começo da tarde na Serra fez com que o gramado do Centenário ficasse pesado, com a bola tendo dificuldades para rolar.

O que não impediu Richard de quase marcar um golaço de letra, logos aos três minutos, mas Peralta, novidade no Zeca no lugar de Fábio Rampi, espalmou no susto.

O São José respondeu em cobrança de falta. Gabriel Terra cruzou na cabeça de Jadson, mas Victor Golas saltou para mandar para escanteio.

Mesmo atuando com uma linha defensiva com cinco homens, o São José ameaçava nos contra-ataques, Aos 17, Giovane Gomez foi lançado na esquerda e cruzou rasteiro na pequena área, Lucas Cunha abriu a perna para a bola passar, mas não viu a chegada de Renê, que perdeu o gol.

A resposta grená veio com Tomas Bastos em duas oportunidades. Na primeira, o camisa 10 tentou achar o ângulo direito de Peralta, mas a bola caprichosamente passou sobre o gol. E na segunda, em cobrança de falta, o goleiro do Zeca estava atento para espalmar.

As dificuldades do Caxias abrir o placar diante de um dos piores times do Gauchão fizeram alguns torcedores reclamarem em direção ao banco de reservas onde estava Luizinho Vieira. O técnico revidou fazendo gestos e teve que ser contido pelo auxiliar Alexandre Luz.

Parada e emoção no final

Depois de mais de 30 minutos de intervalo, para que todas as partidas em andamento pela oitava rodada iniciassem ao mesmo tempo, o Caxias perdeu duas chances para marcar em menos de dois minutos. Primeiro com Nicholas, depois com Vini Guedes, Nas duas vezes, Peralta salvou o Zeca.

E a pressão grená deu certo aos 10 minutos, após a cobrança de escanteio de Nicholas. O zagueiro Alisson subiu mais do que a marcação e cabeceou no canto direito de Peralta: Caxias 1 a 0.

O gol obrigou o técnico Rogério Zimmermann a abrir a equipe, com a entrada de três atacantes de uma vez só.

Mas quem quase marcou foi o Grená com Calyson, aos 25. Ele invadiu a área, mas bateu em cima do goleiro.

Na melhor oportunidade até então, o Zeca acertou a trave com Giovane Gomez. Prenúncio do que viria três minutos depois. Ghíven recebeu com liberdade da intermediária e chutou; Victor Golas deu rebote e Douglas mandou pro fundo das redes: 1 a 1.

E a virada quase veio aos 45, mas a conclusão de Giovane Gomez passou rente à trave.

Sem opções ofensivas no banco de reservas, Luizinho Vieira foi obrigado a tirar os desgastados atacantes e empilhar defensores na equipe. No segundo tempo entraram Lorran, Thiago Ennes, Paulinho, Douglas e Mantuan. E o placar manteve-se igual para os dois: 1 a 1.

Ficha técnica

Caxias 1x1 São José

8ª rodada do Gauchão 2025

Estádio Centenário

CAXIAS: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Vini Guedes (Paulinho, 43/2º), Pedro Cuiabá (Lorran, int.) e Tomas Bastos; Nicholas (Thiago Ennes, 43/2º), Calyson (Mantuan, 34/2º) e Richard (Douglas, 48/2º). Técnico: Luizinho Vieira

SÃO JOSÉ: Peralta; Neko, Tiago Pedra, Rafael Dumas (Ghíven, 18/2º) e Laison (Marcos Vinícius, 14/2º); Jhonata Varela (Douglas, 14/2º), Jadson e Gabriel Terra (Bagatini, 35/2º); Marco, Kayan (Renê, 14/2º) e Giovane Gomez. Técnico: Rogério Zimermann

Gols: Alisson (C), aos 10 minutos. Douglas (S), aos 36, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Pedro Cuiabá (C). Tiago Pedra (S).

Arbitragem: Rafael Klein, auxiliado por Rafael Alves e Otávio Legramanti. Quarto árbitro: Tiago Clasen. VAR: Rodrigo da Silva.

Público Total: 2.228