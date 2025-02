Caxias e Juventude conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro. CBF, Divulgação

A Copa do Brasil 2025 teve o sorteio dos confrontos dos jogos da primeira fase da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta sexta-feira (7), uma cerimônia no Rio de Janeiro e divulgou que a edição deste ano distribuirá mais de R$ 500 milhões em premiações. Caxias e Juventude conheceram os seus respectivos adversários no torneio nacional.

O Juventude irá enfrentar o Maringá-PR, fora de casa. O adversário paranaense conseguiu o acesso à Série C na última temporada. Se avançar, o Verdão jogará contra o União, do Tocantins, ou América-RN, em jogo único no Estádio Alfredo Jaconi.

Já o Caxias encara o estreante Dourados, do Mato Grosso do Sul. Se classificar, joga a segunda fase no Estádio Centenário diante do Águia de Marabá-PA ou Fluminense.

A tabela detalhada, com datas e horários, será divulgada nos próximos dias. Os jogos estão previstos para os dias 19 e 26 de fevereiro. A primeira fase da Copa do Brasil conta com 80 clubes. As equipes de menor colocação no ranking serão as mandantes dos duelos. Em caso de empate, a vaga à fase seguinte será decidida nos pênaltis em caso de empate.

— É a competição mais democrática do país. São 92 clubes. Existe uma distribuição de todo o território nacional, clubes de todas as divisões e até clubes sem série. A competição é aceita em todo o país, com estádios lotados. Temos receitas de premiações expressivas. Vamos continuar fazendo que esse investimento cheguem aos clubes — comentou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

12 times ingressam na terceira fase: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Inter, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. A partir dessa etapa, os confrontos, definidos em sorteio, serão com jogos em ida e volta. Decisão nos pênaltis Em caso de empate no placar agregado.

Datas prévias da Copa do Brasil: