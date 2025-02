Caxias do Sul terá a 1ª edição da corrida de revezamento Volta da Dal Bó

O Evento terá passagem pelo ecoparque de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Correr também proporciona contemplar as belezas naturais de cada localidade. Em Caxias do Sul, os corredores terão essa chance e poderão participar da corrida de revezamento Volta da Dal Bó, no dia 18 de maio. Neste evento, os atletas irão percorrer um trecho com início e fim no Complexo do Sesi, e com passagem pelo ecoparque da cidade, que apresenta um cenário pela natureza, com área verde.

O evento é organizado pela Tríade Eventos Esportivos, com o objetivo da socialização, integração da família, estimular a prática do esporte e mostrar as belezas naturais da cidade.

— A gente sempre procura inovar e debate bastante entre nós pra procurar provas diferentes. Por que não fazer em Caxias do Sul uma prova onde a gente tem locais fantásticos, incríveis? E a Dal Bó lá, quem não conhece, por favor, dê uma volta lá que vão curtir muito. Então, a gente procurou fazer um nicho diferente. A Volta da Dal Bó, um revezamento, inspirada em outras corridas, trazendo pra Caxias do Sul uma prova incrível — disse Rodrigo Pagnoncelli, um dos integrantes da Tríade Eventos Esportivos, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

O evento será realizado com largada, chegada e estacionamento no complexo do Sesi. Cada volta do percurso terá aproximadamente 3km. As modalidades serão: solo, duplas, quartetos e sextetos, nos naipes masculino, feminino e misto. Além disso terá a prova kids solo, composta por atletas com idade entre 4 a 14 anos completos.

— É uma corrida de revezamento, mas tem a opção da pessoa correr solo, porque a gente pensou em englobar todos os níveis de atleta da corrida. A pessoa que está começando, pode fazer um sexteto, que ela vai fazer uma volta no parque, que são 3 km, como pode ser um cara que vai fazer um solo, que vai fazer 7 voltas no parque, que vai fazer 21 km. Então, são várias modalidades, e mais a kids. A gente foca muito em trazer as crianças, estimular a prática da atividade física para elas, e a nossa essência é trazer a família para os eventos esportivos — completou Paulo Giordano Bernardi, da Tríade.

As inscrições pode ser realizadas no site do Sesc. Clique aqui para mais detalhes.

Volta da Dal Bó - Corrida de revezamento

• 3 km cada volta;

• Solo: 7 voltas (21km)

• Duplas, quartetos: 8 voltas (24 km)

• Sextetos: 6 voltas (18km).

Inscrição

• 1º Lote: de 27 de janeiro de 2025 a 9 de março de 2025. (R$ 115)

• 2º Lote: de 10 de março de 2025 até 13 de abril de 2025. (R$ 125)

• 3º Lote: de 14 de abril de 2025 até 4 de maio de 2025. (R$ 135)

O limite total da prova será de 1.000 participantes.