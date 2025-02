Caxias conta com duas crias da base do Inter para tentar a classificação para mais uma final de Gauchão

Richard e Nicholas (encostado à trave) durante treino no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir deste sábado (22), o Caxias vai começar a disputa com o Inter para tentar chegar à terceira final em seis edições de Campeonato Gaúcho. As outras duas foram em 2020 e 2023, e ambas renderam dois vices-campeonatos frente ao Grêmio.

E para alcançar mais um feito marcante em sua história que completará 90 anos em abril, o Grená contará com dois atletas que conhecem bem a responsabilidade de vestir as cores do adversário. O meia Nicholas e o atacante Richard são crias da base colorada, mas tiveram que sair do Beira-Rio para buscarem seu espaço no futebol.

— Peguei uma boa bagagem no futebol, fui formado no Inter, então conheço muito bem o futebol gaúcho — avaliou o meia de 24 anos.

Natural de Pelotas, Nicholas não chegou a atuar na equipe profissional do Inter e teve que concluir a base no Figueirense. Depois, passou por equipes como Boa Esporte, Botafogo-SP, São José e Ferroviário-CE. E foi justamente pela equipe cearense que o futebol do atleta despertou o interesse grená, em meio à disputa da Série C de 2024.

Com a lesão de Tomas Bastos, no início da temporada, o meia recebeu do técnico Luizinho Vieira a oportunidade de atuar entre os titulares da equipe. E dos pés de Nicholas saiu o primeiro gol do Caxias no Gauchão 2025, na vitória por 1 a 0 sobre o Monsoon, em Novo Hamburgo.

Desde então, mesmo com o retorno do camisa 10 titular, Nicholas se manteve entre os 11 nas partidas seguintes, inclusive atuando mais à frente, como atacante de lado.

— Sou um cara que estou sempre trabalhando pra melhorar, independente do resultado. Estou sempre aberto a escutar o pessoal que vem me instruir. Estou muito feliz com o meu desempenho individual, e procuro dar o meu melhor dentro de campo pra poder ajudar o Caxias.

Sonho em ser campeão gaúcho

Em campo nos oito jogos do Caxias na primeira fase do Estadual, Richard também tem suas origens no Celeiro de Ases. E em 2018, o atacante teve a chance de entrar em campo em uma partida do time principal do Inter. Pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, o time treinado por Odair Hellman empatou em 0 a 0 com o São Luiz, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Richard entrou aos 38 minutos da etapa final na vaga de Camilo.

— Uma grande oportunidade para mim, que sou do Rio Grande do Sul, fiz toda a minha base no Inter, subi no profissional, até joguei um jogo, poucos minutos, mas tive a oportunidade de estrear no Inter — avaliou Richard, que demonstrou todo contentamento pelo novo momento na carreira, agora em Caxias do Sul:

— O mais importante desde que eu cheguei é que a gente está trabalhando muito, o Luizinho é um cara que faz a gente buscar o nosso melhor no dia a dia. Sabemos que o grupo é forte e vai buscar coisas grandes esse ano.

Aos 25 anos, o atacante atuou ainda em equipes tradicionais como Ponte Preta, Chapecoense e a dupla de Maceió CRB e CSA. Destaque da equipe grená na pré-temporada, quando marcou cinco gols nos três testes preparatórios para o Gauchão, Richard deixou sua marca duas vezes na competição.

Dos seus pés saíam o gol da vitória sobre o Avenida, fora de casa, e o quarto na virada sobre o Brasil-Pel, por 4 a 2, no Centenário.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, ainda em janeiro, quando a competição não havia iniciado, Richard falou qual era seu maior sonho:

— Ah, um sonho de agora é que o Caxias seja campeão gaúcho, né? Por que não? Tudo é possível e a gente está trabalhando muito pra isso e espero que a gente consiga.

E se antes o sonho de Richard parecia distante, agora restam apenas quatro jogos para que ele aconteça.