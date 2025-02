Caxias Basquete recebe o Vasco nesta terça-feira no primeiro jogo como mandante em 2025

Equipe do técnico Rodrigo Barbosa busca a sexta vitória no NBB Porthus Junior / Agencia RBS

Com apenas cinco vitórias em 21 partidas até aqui, o Caxias do Sul Basquete conta com uma melhora no seu desempenho como mandante para chegar aos playoffs do NBB. Na lanterna da competição, o time recebe o Vasco, nesta terça-feira (4), às 20h, no Ginásio do Sesi. A Rádio Gaúcha Serra transmite o confronto.

Será o primeiro compromisso do Caxias diante do seu torcedor em 2025. Em janeiro, a equipe disputou só duas partidas, e perdeu para o União Corinthians, em Santa Cruz Sul (78 a 77), e para o Pato Basquete, no Paraná (78 a 65).

Agora, a sequência é de dois duelos contra cariocas. Depois do Vasco, o time do técnico Rodrigo Barbosa ainda encara o Botafogo, adversário direto, na quinta-feira. Dos 13 jogos que ainda restam na fase classificatória, sete serão no Ginásio do Sesi.

— Estamos fazendo treinos muito fortes. Sabemos que todos os jogos são difíceis, estamos entrando na reta final do campeonato e temos que entrar focados para buscar a vaga nos playoffs — destacou o ala/armador Larry Taylor.

Dos 18 times que iniciaram a competição, 16 avançam aos playoffs. Na situação atual, o Caxias tem uma vitória a menos que Fortaleza e Botafogo, seus concorrentes diretos. O Mogi é o 15º, com oito triunfos.

— Essas primeiras partidas em casa são muito importantes para adquirirmos moral para o restante do campeonato. Temos de jogar como time e com muita intensidade. É a nossa chave para as vitórias — avaliou o jogador norte-americano.