Avenida x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Alviverdes se enfrentam pela sétima rodada do Gauchão. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Já classificado para as semifinais do Gauchão, o Juventude entra em campo na próxima quarta-feira (12) pela sétima rodada do Gauchão em busca de mais três pontos para seguir como líder da classificação geral do Campeonato Gaúcho 2025.

O alviverde encara a equipe do Avenida. A partida será no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, às 19h30min. Será o penúltimo jogo do time de Fábio Matias antes das semifinais. Depois, a equipe encara o Pelotas também fora de casa.

Prováveis escalações:

Avenida: Rodrigo Mamá; Kevlin, Micael, Miguel Paniagua e Amaral; Joel Jimenez, Yonathan Gorogroso, Laion; Matheus Martins, Bustamante e Michel. Técnico: Gabriel Dutra

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano, Felipinho (Alan); Giraldo (Kelvi), Jadson, Mandaca; Ênio (Batalha); Petterson (Giovany) e Erick Farias Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Avenida x Juventude

Ainda não foi divulgada pela FGF.

Onde assistir a Juventude x São José

Premiere e Sportv anunciam a transmissão da partida.

e anunciam a transmissão da partida. A Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM abre o Futebol da Gaúcha às 19h

Como chegam Avenida e Juventude

O Juventude pode seguir com rodízio de peças para as últimas duas rodadas do Gauchão. O técnico Fábio Matias está dosando a carga de jogos do elenco alviverde. O time segue com o desfalque do centroavante Gilberto para as últimas partidas da primeira fase do Gauchão.

Com cinco vitórias no Gauchão, o Juventude tem apenas uma derrota, que foi para o Inter fora de casa. A equipe busca manter a liderança da classificação geral para trazer o segundo jogo da semifinal para o Jaconi.