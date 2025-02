Atuação fraca, recursos e avaliação da comissão técnica: vice de futebol do Juventude fala sobre eliminação na Copa do Brasil

Vice de futebol do Juventude, Almir Adami, acompanhou a delegação junto com o presidente Fábio Pizzamiglio. Porthus Junior / Agencia RBS

A longa viagem de retorno do Juventude para Caxias do Sul serviu de reflexão ao departamento de futebol, comissão técnica e jogadores após a fraca atuação diante do Maringá, no Paraná. O alviverde foi eliminado da Copa do Brasil após perder pelo placar de 1 a 0, na noite de terça-feira.

— Infelizmente não conseguimos passar e temos que fazer uma avaliação do que aconteceu durante o jogo, entender o porquê que a produção do Juventude caiu em relação aos jogos anteriores. São quatro jogos em sequência fora de casa, eu sei que isso aí é uma variável, é um complicador, nós temos que entender, mas não podemos arrumar desculpas e sim baixar a cabeça porque agora já no jogo de sábado a gente precisa descansar, assimilar essa eliminação, virar a chave e já focar no Campeonato Gaúcho — comentou o vice de futebol, Almir Adami.

Com a eliminação, o Juventude deixou de faturar R$ 1,8 milhão como premiação que é paga aos clubes de Série A na segunda fase do torneio nacional. O valor fará falta no caixa do clube pensando em futuras contratações. Na temporada passada, o Juventude avançou às quartas de final e levou a bolada de R$ 13 milhões. O vice de futebol analisa o fator financeiro com a queda precoce:

— Nós vamos ter que buscar essas alternativas, essas fontes de recursos financeiros de alguma outra forma. Talvez a principal delas seja sim, eventualmente uma venda de atletas, mas mesmo assim a gente precisa manter os atletas que nós temos hoje e tentar buscar alguns atletas que possam complementar o campeonato, essa sequência do início do Campeonato Brasileiro — destacou Adami.

PRESSÃO SOBRE FÁBIO MATIAS

O Juventude apresentou uma queda de rendimento nos últimos quatro jogos. O time não conseguiu ter boas atuações diante de dois times que estão no quadrangular do rebaixamento do Gauchão, o Avenida e Pelotas. A equipe também esteve abaixo do esperado contra o Grêmio, na semifinal do Estadual. Agora, a pior atuação da temporada diante do Maringá.

Já existe uma pressão de parte dos torcedores sobre o técnico Fábio Matias. Algumas escolhas são questionadas, como no setor de criação. Mandaca tem sido o escolhido, sendo que Jean Carlos e Nenê têm mais qualidade técnica. Questionado se o jogo contra o Grêmio pode servir de avaliação da comissão técnico para a sequência da temporada, o vice de futebol respondeu: