As possibilidades de escalação do Caxias para enfrentar o Inter na semifinal do Gauchão

Qual será a escalação do Caxias para enfrentar o Inter, no primeiro jogo da semifinal do Gauchão? É uma grande incógnita. O técnico Luizinho Vieira não conseguiu repetir o time em nenhuma partida na primeira fase devido aos desfalques. Além disso, os treinos nesta semana são com portões fechados.

Nesse cenário de incertezas, há uma definição. O técnico grená não poderá contar com o volante Pedro Cuiabá, titular em sete dos oitos jogos do Caxias na primeira fase. O meio-campista está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Duas são as opções para substituí-lo no primeiro jogo da semifinal. Lorran, que participou de todos os jogos da primeira fase, sendo quatro como titular, está com mais ritmo de competição. Outra alternativa é Mantuan, que ficou muito tempo fora por conta de lesão e entrou nas últimas três partidas. Na pré-temporada, chegou a ser testado ao lado de Vini Guedes no meio-campo. Outra alternativa é Paulinho, que participou de todos os jogos entrando no decorrer dos confrontos.

Outra dúvida está no ataque. Gabriel Lima foi preservado contra o São José, por conta de um desconforto muscular e porque estava pendurado com dois cartões amarelos. A tendência é que retorne na vaga de Calyson. No entanto, quem começou o Gauchão como titular foi Iago, que está retornando de lesão.

Além dele, o centroavante Welder também está voltando aos treinos e pode ser alternativa para o técnico Luizinho Vieira.

Com isso, as possibilidades de escalação do Caxias para enfrentar o Inter têm: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran (Mantuan ou Paulinho), Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Gabriel Lima ou Iago) e Richard (Welder).

ESCALAÇÕES DO CAXIAS

1ª rodada

Monsoon 0x1 Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Iago, Richard e Welder.

2ª rodada

Grêmio 4x0 Caxias (duas mudanças)

Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Kelvyn, Richard e Welder.

3ª rodada

Caxias 4x2 Brasil-Pel (duas mudanças)

Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Alisson e Marcelo Nunes; Lorran, Kelvyn e Nicholas; Iago, Richard e Gustavo Nescau.

4ª rodada

Caxias 0x2 Juventude (três mudanças)

Victor Golas; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Nicholas; Richard, Iago e Gustavo Nescau.

5ª rodada

Avenida 0x1 Caxias (quatro mudanças)

Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Thiago Ennes, Richard e Gabriel Lima.

6ª rodada

Caxias 1x0 São Luiz (quatro mudanças)

Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Marcelo Nunes; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Nicholas e Tomas Bastos; Gabriel Lima e Richard.

7ª rodada

Guarany de Bagé 0x0 Caxias (uma mudança)

Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Gabriel Lima e Richard.

8ª rodada

Caxias 1x1 São José (uma mudança)