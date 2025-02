Após primeira vitória do ano, jogadores do Caxias Basquete projetam duelo contra o Botafogo pelo NBB

Betinho (E) foi um dos cestinhas da equipe caxiense Matheus Magnani / Caxias Basquete,Divulgação

Uma vitória para dar moral. Foi dessa forma que o grupo de jogadores do Caxias Basquete definiu o primeiro triunfo do ano, diante do Vasco, na noite de terça-feira (4), por 88 a 82. O resultado tirou a equipe caxiense da lanterna e aumentou a confiança na busca por uma vaga nos playoffs.

— Foi um bom jogo das duas equipes, brigamos até o final. É reta final e, se a gente quer brigar para se classificar aos playoffs, precisamos ganhar jogos. Temos 12 partidas e acredito que precisamos ainda de seis ou sete vitórias para ter a vaga. Não temos mais nada para guardar, nada para deixar para amanhã — avaliou Shamell, cestinha do Caxias com 24 pontos, que ainda ponderou:

— Cada um teve o momento dentro do jogo. Conseguimos uma vitória, mas de nada adianta vencer o Vasco e perder na quinta-feira (contra o Botafogo). Temos que manter a mesma "vibe" no próximo jogo.

O duelo contra o Botafogo, nesta quinta-feira, às 20h, novamente no Sesi, é fundamental para as pretensões do Caxias. As duas equipes, além do Fortaleza, têm a mesma campanha no NBB, com seis vitórias e 16 derrotas. Pelos critérios, os cearenses estão à frente e hoje estariam classificados na 16ª colocação.