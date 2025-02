Após absolvição, diretor jurídico do Caxias afirma: "Vai ser muito difícil essa decisão ser revertida no pleno"

Advogado Maurício de Oliveira concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra. Camila Corso / Agencia RBS

O Caxias foi absolvido no caso Yuri Ferraz e assim irá disputar a Série C do Brasileiro 2025. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (14), no Rio de Janeiro. Um dos representantes do clube, o diretor jurídico Maurício de Oliveira, deu detalhes dos bastidores do encontro.

— O julgamento de hoje (sexta-feira) nos traz uma tranquilidade depois de alguns dias angustiantes. Tínhamos uma expectativa muito boa para esse julgamento, apesar de saber da importância que a Federação Maranhense tinha no caso, toda a intervenção que eles estavam fazendo ao longo desses últimos dias — revelou o advogado grená, que acrescentou:

— O que conseguimos foi demonstrar ao tribunal que o Caxias, em momento algum, fez qualquer movimento errado na contratação do atleta e que o Caxias, em momento algum, sabia que o atleta poderia ter jogado o quarto jogo. Apesar de termos sido denunciados pela Procuradoria, a própria Procuradoria acabou pedindo a absolvição do Caxias diante daquilo tudo que se demonstrou no processo.

O Caxias foi absolvido, o ABC, que cedeu o atleta ao grená, foi multado em R$ 80 mil, Yuri Ferraz foi punido por seis partidas e a arbitragem de ABC x Athletic-MG pegou um gancho de 30 (árbitro) e 45 dias (quarto árbitro).

— Desde a nossa chegada ao STJD, o ambiente se mostrou muito favorável, muito tranquilo. Em momento algum sentimos qualquer tipo de hostilidade por parte do pessoal de lá. Nós tivemos um julgamento de direito, no qual foram tomados depoimentos, foram apresentados documentos — relatou Oliveira.

Mesmo com o resultado, o principal interessado na história, o Sampaio Corrêa poderá recorrer da decisão. O clube maranhense foi rebaixado à Série D, em 17º lugar, e ainda tenta evitar a queda.

— Agora com a publicação do acórdão abre prazo de recurso para as partes que entenderem que foram lesadas com o julgamento e vai competir o recurso ao pleno para julgamento. Especificamente não tem prazo, vai depender da disponibilização da decisão do acórdão para abrir esse prazo — lembrou o advogado grená.

Por fim, Maurício de Oliveira tranquilizou a torcida do Caxias e citou pessoas importantes que estiveram no julgamento desta sexta-feira.