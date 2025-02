Antes enfrentar o Grêmio, técnico do Juventude avalia boa fase da equipe no Gauchão

Técnico Fábio Matias comandou o Juventude na vitória diante do Caxias pela quarta rodada do Gauchão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A boa fase do Juventude no Campeonato Gaúcho é representada pelos números. Em quatro jogos, três vitórias e um aproveitamento de 75%. Para uma equipe em formação, com muitas mudanças e pouco tempo de pré-temporada, o Verdão vive um bom momento no início do ano, sob o comando do técnico Fábio Matias.

Um dos fatores que ajudou o Juventude a construir a vitória no clássico Ca-Ju foi a bola parada. O primeiro gol surgiu de uma cobrança de falta lateral. Wilker Angel cabeceou, o goleiro Victor Golas defendeu e, no rebote, Abner marcou.

— A bola parada equilibra o jogo. Independente ou não da força do seu oponente, a bola está parada e está numa situação muito de duelo. Quando a bola rola, automaticamente você acaba tendo mesmo uma vantagem de quem tem um pouco mais de qualidade. Sabemos da dificuldade do Gauchão e dos campos. Os adversários acabam trabalhando bem a bola parada, e é uma parte integrante do jogo. Temos quatro momentos do jogo: ataque, defesa, transição ataque-defesa, defesa-ataque e o quinto momento é bola parada — comentou Fábio Matias, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A boa fase coletiva do Juventude no Campeonato Gaúcho também passa pelas individualidades. Uma delas é o zagueiro Abner, 20 anos, que tornou-se titular e tem aproveitado a oportunidade.

— Acho que é uma grande vitória até o momento. É um atleta jovem ainda. Então, temos que estar preparados para falhas, tem que estar preparado para erro. E o erro, às vezes, para um jovem pesa muito mais do que em um jogador mais tarimbado. Aproveitar esses atletas no profissional é algo muito importante. Eu sempre falo para o atleta jovem, pé no chão, tranquilo e com segurança, sabendo que tem muita carreira pela frente. Talvez, esse seja o primeiro passo em uma carreira brilhante no futebol — avaliou Matias, que completou sobre Abner:

— É uma surpresa positiva, sim, mas é um menino que tem trabalhado. No ano passado, quando cheguei aqui, ele vinha de um trabalho legal. Como são as coisas: alguns dos nossos zagueiros acabaram se machucando e o Abner agarrou a oportunidade da melhor forma possível. O futebol é feito de oportunidades e momentos, e tem que ter uma pitadinha também das coisas conspirarem a favor. É o que está acontecendo hoje na carreira do Abner, nada mais é que fruto do trabalho dele também. Nós como gestores do processo, temos que oportunizar realmente aqueles que mereçam as oportunidades e estejam trabalhando para isso.

Outro nome que foi decisivo nos últimos jogos é o atacante Erick Farias com gols diante do Guarany de Bagé e Caxias. Dois gols em quatro jogos e uma ótima fase.

— Ele é um atleta regular. Quando ele consegue fazer os gols e as oportunidades, ele sobe muito o nível dele, e é isso que ele busca. É um atleta muito tranquilo, cabeça boa para se trabalhar, treina muito, gosta de complementar o treino, se incomoda com momentos, às vezes, que ele acaba errando, e isso eu acho importante para um atleta que tem indignação. Então, a torcida tem que entender que ela tem hoje um atleta regular para cima, que tem feito bons jogos, tem sido decisivo para o clube. Se nós, treinadores, formos escutar a torcida, talvez, muitas vezes a gente levasse em consideração outros aspectos, mas nós temos que ter a mente clara. O Erick hoje é um atleta muito importante dentro do cenário nosso, tem feito os gols decisivos com mérito. Essa questão de implicância no período que eu estou aqui no clube, por parte dele, são poucos também, uma minoria de torcedores.

Gauchão

Fábio Matias disputa o primeiro Gauchão pelo Juventude. No entanto, por ter trabalhado em Grêmio e Inter, conhece bem a competição em disputa.

— O Campeonato Gaúcho é competitivo, muito combativo e agressivo. Já vivi muito tempo aqui no Sul, trabalhando tanto no Grêmio quanto no Inter. Foram sete anos. Então, conheço bem o Rio Grande do Sul e a competição. Para mim, não é nenhuma novidade. É uma competição que está crescendo e está aumentando o nível de jogadores. Acredito que a qualificação dos campos, dos gramados, também tem evoluído. Acho que isso tem que ser fundamental para um bom espetáculo para o torcedor — finalizou.