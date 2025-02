Ana Maria Braga elogia torcida do Juventude: "É de arrepiar"

Ana Maria Braga comentou sobre a festa da torcida do Juventude. Globoplay / Reprodução

A dança coreografada que a torcida do Juventude vem realizando com o elenco de jogadores após as últimas partidas ganhou o Brasil. Nesta segunda-feira (10), durante o programa "Mais Você", da Rede Globo, a apresentadora Ana Maria Braga elogiou a torcida do Verdão.

A apresentadora começou o programa com um resumo dos estaduais no final de semana, e a cena da festa da torcida alviverde com os atletas após a vitória sobre o São José por 3 a 1 foi destaque. A partida foi realizada no domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

— Energia boa, esse é o verdadeiro futebol. Fico até arrepiada — falou brevemente a apresentadora do programa matinal.

A dança com a torcida ganhou força após a vitória do Juventude no clássico Ca-Ju, realizado no dia 1º de fevereiro, pelo Gauchão 2025. Na ocasião, Papo derrotou o Caxias por 2 a 0, no Estádio Centenário. O roteiro se repetiu após as vitórias contra o Grêmio e o São José, no Alfredo Jaconi.

VÍDEO