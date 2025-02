Alê Menezes é o novo técnico do Esportivo para a Divisão de Acesso 2025

Alê Menezes foi apresentado nesta quinta-feira (27). Kevin Sganzerla / Divulgação

O Esportivo definiu o nome do treinador para buscar o retorno à elite do futebol gaúcho. Alê Menezes foi anunciado e apresentado, nesta quinta-feira (27), como novo técnico da equipe para a temporada de 2025. O ex-jogador irá comandar o time na disputa da Divisão de Acesso, com início previsto para 17 de maio e término no dia 31 de agosto.

— O importante é que a gente recebeu esse convite e ficou muito feliz, até porque sabemos da força do Esportivo, um clube que briga sempre pelo acesso e, quando está no Gauchão, briga por algo maior. Os objetivos que temos que traçar agora é na formação do elenco, até porque o Esportivo começa do zero. Estamos em contato com alguns atletas para que possamos, o mais rápido possível, montar uma equipe competitiva — avaliou o treinador.

Alê Menezes tem 48 anos, é natural de Porto Alegre e como jogador defendeu vários clubes como Caxias, Brasil-Pel, Chapecoense e União da Ilha da Madeira, de Portugal, entre outros. Já como treinador, dirigiu Sapucaiense, Cruzeiro-RS e Grêmio Bagé. Com toda essa experiência, ele conhece bem os desafios da Divisão de Acesso, competição que o Esportivo buscará êxito.

— Os desafios da Divisão de Acesso são imensos. Não adianta, todas as equipes que disputam a competição, almejam, sim, uma das duas vagas à elite do futebol gaúcho e com a gente não vai ser diferente. O Esportivo oferece uma estrutura excepcional, então tanto jogadores como comissão técnica, só terão o trabalho de chegar aqui e trabalhar — analisou Alê Menezes.

Diretoria 2025

Eduardo Casagranda (E), vice de futebol, Alê Menezes, e Marcos Fracalossi, presidente do Esportivo (D). Kevin Sganzerla / Divulgação

Marcos Fracalossi, natural de Bento Gonçalves e empresário do ramo contábil, será o presidente do clube. Ele entra no lugar de Douglas Tedesco, que estava no cargo desde 2023, e renunciou em dezembro.

— O Alê Menezes tem uma história muito grande com a Divisão de Acesso, com o futebol gaúcho. Ele subiu 16 vezes com times do Rio Grande do Sul, seja como jogador, então ele traz uma bagagem enorme para o clube e nós queremos que essa bagagem, mais tudo que a gente acrescentar com toda a nossa gestão, possa vir a favorecer o nosso clube e possamos ter bons resultados no campo — comentou Marcos Fracalossi.

DIRETORIA DO ESPORTIVO