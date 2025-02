"Acho que nós fizemos um dos melhores jogos da competição", diz técnico do Caxias após empate

Técnico Luizinho Vieira comandou o Caxias no empate em Bagé. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias não venceu e teve seu primeiro empate no Gauchão. No entanto, o desempenho do time agradou ao técnico Luizinho Vieira. Além disso, o time grená barrou as chances de classificação do Guarany de Bagé.

Após o empate em 0 a 0, no estádio Estrela D'alva, o técnico Luizinho Vieira concedeu entrevista à Rádio Caxias e avaliou a equipe.

— Acho que nós fizemos um dos melhores jogos da competição. Um jogo consistente na parte defensiva, era importante, pelo tamanho do jogo. Nós "eliminamos" o Guarany. É um adversário a menos na briga. Gostei do jogo. É aquela velha máxima. Fizemos um jogo abaixo tecnicamente contra o São Luiz e venceu. Hoje, fez um jogo com chances claras e empatamos. Futebol não tem esse merecimento. Houve um equilíbrio, mas as melhores chances a gente criou. A gente evoluiu no aspecto defensivo. Mais um jogo sem sofrer gol.

O treinador comentou sobre a utilização de dois meias no começo do jogo com Tomas Bastos e Nicholas e depois com a entrada de Calyson no segundo tempo.

— A gente retoma esse processo que criamos na pré-temporada, até antes disso. O Calyson entrou bem no jogo. É uma situação que gosto de trabalhar, de não ter só um cabeça pensante no time. Hoje, tivemos três (Nicholas, Tomas e Calyson) pra poder articular um pouco melhor e conseguimos criar várias situações dessa maneira. A gente criou e foi protagonista. Fizemos um bom jogo. Claro que cometemos erro e é um processo natural. Pecamos um pouco no acabamento, mas saio satisfeito com o contexto geral do jogo.

Luizinho Vieira encerrou comentando sobre a busca por reforços para a reta final do Campeonato Gaúcho, principalmente para o setor ofensivo: