ACBF goleia o Apodi na abertura da Supercopa de Futsal

Time do técnico André Bié busca vaga na Libertadores

A ACBF estreou com vitória na Supercopa de Futsal, disputa em Joinville (SC). Na noite desta quarta-feira (26), o time gaúcho fez 5 a 1 no Apodi-RN, em jogo válido pelo Grupo B, na abertura da competição.

Barbosinha (dois), Alves e Renatinho marcaram os gols da equipe de Carlos Barbosa, que folga nesta quinta-feira e volta a jogar nesta sexta (28), às 18h30min, no clássico contra o Atlântico. Os dois melhores times de cada triangular avançam às semifinais. O campeão da Supercopa garante vaga na Libertadores de Futsal.

A equipe do técnico André Bié iniciou a partida com o quinteto formado por Pedro Bianchini; Daniel, Bruno Iacovino, Marcolla e Barbosinha. E logo aos quatro minutos, a ACBF abriu o placar. Daniel fez bela jogada individual pela ala esquerda e fez o passe cruzado para Barbosinha completar para as redes.