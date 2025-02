"A equipe fugiu da nossa característica, que é jogar", diz técnico do Juventude após eliminação na Copa do Brasil

Time de Fábio Matias deixa a Copa do Brasil na 1ª fase. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

A eliminação precoce do Juventude, logo na primeira fase da Copa do Brasil, não estava nos planos do clube, que deixou de faturar mais de R$ 1,8 milhão. A equipe de Fábio Matias não foi capaz de superar o Maringá e saiu do Estádio Willie Davids, na noite de terça-feira (25), com a derrota por 1 a 0.

Após a partida, o treinador alviverde elencou os motivos do fiasco da equipe em solo paranaense.

— A ideia foi já ter a equipe com toda a sua disposição. Neste momento a gente não conseguiu ainda ajustar algumas situações que a gente vinha ajustando muito bem. A equipe fugiu da nossa característica, que é jogar. Mérito do adversário. As ações individuais do adversário que deram méritos e nossa equipe não soube lidar com isso — apontou Matias.

Leia Mais Juventude perde para o Maringá e é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil

O técnico ainda repetiu uma frase utilizada na derrota para o Grêmio no fim de semana.

— Hoje (terça-feira), acredito que nós poderíamos ter feito um jogo melhor — repetiu Matias, que ainda apontou:

— Temos que corrigir sábado, no primeiro tempo fiz uma alteração ali com o losango por dentro, naquele final do primeiro tempo a equipe melhorou, de volta no segundo tempo com o losango, com o Jean Carlos por dentro. A gente pega um pouco de novo a característica do nosso jogo. Precisamos buscar fluidez na fase dois e na fase três de construção. Então, nós estamos tendo mais dificuldade no momento.