"Vi a atmosfera que é jogar contra o Juventude e agora estou aqui motivado", diz novo lateral do clube

Um dos 14 reforços anunciados pelo Juventude para a temporada de 2025, o lateral-esquerdo Felipinho chegou ao Alfredo Jaconi por meio de um empréstimo de um ano do Sport. Apresentado pelo Verdão na tarde desta segunda-feira (20), o atleta citou que "a atmosfera do clube" foi determinante para o acerto .

— Conheci um pouco do clube, joguei contra em 2023, vi a atmosfera que é jogar contra o Juventude e agora estou aqui a favor. Estou bastante feliz e motivado com a oportunidade de vestir essa camisa e ver o crescimento do clube. É algo muito importante para a minha carreira também — comentou o lateral.