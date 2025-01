Veja o retrospecto recente do Juventude contra e Inter pelo Gauchão

Juventude, de Nenê, reencontra o Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude enfrenta o Inter, neste sábado (25), às 16h30min, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Gauchão. No ano passado, o Verdão eliminou o colorado na semifinal do Estadual.

Primeiro, um empate em 0 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi. Depois, nova igualdade, 1 a 1, em Porto Alegre. Na decisão por pênaltis, o Verdão levou a melhor ao fazer 6 a 5. O Ju, então treinado por Roger Machado teve: Gabriel Vasconcelos; Rodrigo Sam, Danilo Boza (Pará, depois Kelvi), Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa (Kleiton) e Gilberto.

No entanto, pelo Gauchão, nos últimos 10 jogos entre os times, o colorado venceu seis, com três empates e apenas uma vitória do Juventude.

O único resultado positivo nas últimas 10 partidas pelo Gauchão foi em 2021. No jogo de ida da semifinal, em Bento Gonçalves, 1 a 0, gol marcado pelo jovem atacante Sorriso.

A última vez que o Juventude venceu o Inter, no tempo normal, no Beira-Rio, pelo Gauchão foi em 2008. Foi 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Mendes.

O Verdão era treinado por Edson Gaúcho e jogou com o seguinte time: Michel; Elvis, Nunes, Laerte (Alex Moraes) e Márcio Goiano; Renan, Bruno, Lauro e Paulo César; Maycon (Dionattan) e Mendes (Ivo). Já o Inter, de Abel Braga, atuou com Renan; Sidnei, Orozco e Marcão; Jonas, Edinho (Andrezinho), Wellington Monteiro (Roger), Alex e Ramon (Adriano); Fernandão e Iarley.